Адвокат рассказал о несостыковках в деле о смертельном ДТП в Волгоградской области

Адвокат Федор Эюбов высказал мнение, что в деле гражданина Шыхалиева по факту смертельного ДТП есть много несостыковок, сообщили novostivolgograda.

По данным издания, в ДТП виноваты оба водителя. Один из них — Рагим Шыхалиев. Второй участник ДТП погиб. Суд вынес обвинительный приговор Шыхалиеву. Ему назначили девять лет заключения в колонии. Сторона защиты подала апелляцию, которая будет рассмотрена в понедельник, 7 апреля. Адвокат Федор Эюбов считает, что протокол следственного эксперимента был составлен с нарушениями. В апелляционной жалобе также изложены претензии к формуле расчетов. Юрист уверен, что в них были допущены ошибки.

«Второй водитель выехал на перекресток на красный, без ближнего света. По ГЛОНАСС — так и есть. Но в ходе эксперимента, где моделировали ДТП, фары включили. Знак „Стоп“ зарос кустами. Но в экспертизе он вдруг хорошо виден. И это только часть несостыковок», — рассказал адвокат Федор Эюбов.

Адвокат Эюбов рассказал, что эксперта, который составил протокол, вызывали в суд. Специалист не явился. По мнению юриста, оригинальные снимки не были прикреплены к делу, а фото эксперимента неточное. Кроме того, суд не учел, что столкновение автомобилей произошло неумышленно. Сторона защиты не понимает, почему суд отказал в просьбе сделать повторную экспертизу. Адвокат уверен, что нет оснований для столь строгого наказания.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошло ДТП с двумя автобусами.