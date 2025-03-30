В Петербурге произошло ДТП с двумя автобусами, шесть пострадавших

В результате столкновения двух пассажирских автобусов в Санкт-Петербурге травмы получили шесть человек. По информации телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на перекрестке улиц Железнодорожной и Ахматовской.

По предварительной информации, одному из участников дорожного движения стало плохо во время управления автомобилем, в результате чего он совершил столкновение с другим транспортным средством.

Двоим людям понадобилась медицинская помощь, в том числе ребёнку, у которого, по предварительным сведениям, диагностировано сотрясение мозга.

В связи с произошедшим инцидентом была инициирована проверка, ход которой и её результаты находятся под пристальным вниманием прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошло массовое ДТП со столкновением семи транспортных средств.