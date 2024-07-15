В понедельник, 15 июля, аэропорт Новокузнецка вернул вечерний рейс в Москву, который будет доступен пассажирам включительно до 31 августа, сообщает sibdepo.ru со ссылкой на пресс-службу аэрогавани.

Самолет Airbus A320 будет совершать пассажирские перевозки до августа нынешнего года. В пути пассажиры будут находиться 4 часа 30 минут. Воспользоваться данным маршрутом жителям Новокузнецка и приближенных городов предложено во все дни, кроме пятницы и воскресенья. Из Новокузнецка самолет вылетает в 18:15.

«В прошлом году мы инициировали этот рейс по многочисленным просьбам, и он показал высокий спрос и загрузку», — прокомментировал управляющий директор аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков.

Возобновление рейса ориентировано на то, чтобы сделать перелеты россиян более удобными. Именно по этой причине сотрудничество с нацпером было восстановлено.

Ранее мы сообщали, что самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за отказа двигателей.