Афера с «Госуслугами»: Жители Волгограда массово становятся жертвами мошенников

В последнее время участились случаи обмана жителей Волгограда, сообщает novostivolgograda.ru . Мошенники взламывают приложение «Госуслуги» и оформляют кредиты.

Жители Волгограда массово становятся жертвами аферистов, но стоит бдительным всем россиянам. Людям звонят и представляются представителями мобильных операторов. Сообщают, что заканчивается действие СИМ-карт. Предлагают не обращаться в офис, а для экономии личного времени выполнить процедуру в дистанционном формате.

Людям говорят, что придет сообщение с кодом. Необходимо просто продиктовать цифры из смс и действие карты автоматически продлится.

Люди получают код, но в это время мошенники входят в приложение «Госуслуги». Именно этот проверочный код и приходит на мобильные устройства потерпевших. Аферисты открывают сервис и оформляют кредиты.

Стоит быть бдительными, когда просят продиктовать код из сообщений или данные банковской карты. С каждым разом мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана.

Ранее сообщалось, что портал госуслуг Подмосковья пользуется спросом среди жителей региона. Только за прошлую неделю подключилось 30 тысяч новых пользователей.