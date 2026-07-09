Полное переизбрание Палаты представителей и треть Сената: что ждет команду Трампа в ноябре 2026-го

В ноябре 2026 года Республиканской партии США предстоит преодолеть серьезное препятствие на пути к президентской избирательной кампании 2028 года — промежуточные выборы в Конгресс. Об этом в беседе с argumenti.ru рассказал профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, доктор политических наук, член Совета Ассоциации российских дипломатов, эксперт РСМД Владимир Пряхин.

Как подчеркнул эксперт, основное испытание для Республиканской партии начнется в ноябре: пройдут промежуточные выборы, по итогам которых будет полностью обновлен состав Палаты представителей и третья часть Сената. Именно эти выборы, по мнению Пряхина, станут лакмусовой бумажкой для всей текущей администрации. На кону — не только контроль над законодательными рычагами, но и дальнейшие карьеры вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, спецпредставителя Стивена Уиткоффа, старшего советника Джареда Кушнера и целого ряда других высокопоставленных фигур из окружения президента.

По мнению эксперта, итоги выборов определят, сможет ли республиканское большинство сохранить контроль над законодательной ветвью власти или уступит его демократам. В случае потери Конгресса администрация Трампа рискует столкнуться с серьезными ограничениями в реализации своей политической программы, включая возможные налоговые изменения и бюджетные инициативы. Пряхин также отметил, что результаты голосования станут важным индикатором общественных настроений в преддверии президентских выборов 2028 года.

Ранее сообщалось, что лидеры НАТО договорились не упоминать на саммите про футбол, чтобы не раздражать Трампа.