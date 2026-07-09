В субботу, 11 июля, на стадионе «Павлово-Покровский» в Павловском Посаде состоится третий этап Кубка футбольных мам в Подмосковье, участниками станут девять команд из Москвы, Московской области, Владимира и Брянска. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Для двух подмосковных коллективов — «Мамы Посада» и «Букетомания» — турнир станет первым в карьере. Открытие футбольного праздника проведет заслуженный мастер спорта, чемпион Паралимпийских игр по футболу Алексей Чесмин. Зарегистрироваться на турниры можно на официальном сайте fmcup.ru.

Турнир объединяет активных мам футболистов, а также всех женщин, неравнодушных к футболу. В 2026 году организаторы ввели систему рейтинга для команд, по итогам серии будет составлен рейтинг. Он определит участников «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном турнире в августе в Чехове. Отметим, что соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.