Подмосковные спортсмены одержали победу на первенстве Европы по хоккею на траве 5х5

Подмосковные спортсмены выступили в составе национальной сборной по хоккею на траве 5х5 (дивизион II) среди юношей и девушек до 16 лет и завоевали золотые медали на первенстве Европы Euro Hockey 5s U16 Championship II, которое прошло с 1 по 4 июля в Кутаиси (Грузия). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Женская сборная России в финале встретилась со сборной Белоруссии и завоевала золото, в ее составе выступала воспитанница подмосковной СШОР по игровым видам спорта Кира Захарова. Юношеская сборная страны обыграла сборную Белоруссии со счетом 8:1. Ее представляли воспитанники СШОР по игровым видам спорта Семен Горюнов, Владислав Карагодин и Егор Курышев, а также воспитанник КСШОР «Электросталь» Матвей Пичугин.

Соревнования прошли по правилам Международной федерации хоккея на траве (FIH), они являются одним из ключевых международных стартов для молодых спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.