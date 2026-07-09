«Химия накапливается и бьет по телу»: у Лерчек начались боли после восьмого курса химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, прошла восьмой курс химиотерапии, сообщил MK.RU со ссылкой на ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини. Процедуры прошли 1 и 2 июля.

По словам отца четвертого ребенка Лерчек, на пятый день после них у нее появились сильные боли. Сквиччиарини считает, что это связано с накоплением химиотерапевтических препаратов в организме. Чем больше курсов проходит пациент, тем тяжелее организм переносит лечение, и побочные эффекты накапливаются.

Сейчас Лерчек принимает таблетки для нормализации состояния. 9 июля ей предстоит пройти таргетную терапию. Луис отметил, что этот метод лечения считается очень токсичным, но он направлен именно на раковые клетки. Жених блогера надеется, что все пройдет хорошо, и поддерживает ее в этот трудный период.

Ранее сообщалось, что врачи разрешили Валерии Чекалиной участвовать в судебных заседаниях.