Свыше 30 тысяч новых пользователей присоединились к порталу госуслуг Подмосковья за неделю

Еще более тридцати тысяч жителей Подмосковья присоединились к региональному порталу госуслуг.

Всего за минувшую неделю было произведено 30,7 тысячи новых регистраций, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

В ведомстве напомнили, что для доступа ко всем государственным услугам и сервисам на регпортале нужно авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных запросах жителей Московской области.