В Балашихе загородный клуб планируют расширить пятизвездочной гостиницей

Загородный клуб ArtiLand в Балашихе планируют расширить новым пятизвездочным гостиничным корпусом, в результате чего номерной фонд комплекса увеличится с 47 до 179 номеров, одновременно там смогут принимать до 264 гостей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь нового комплекса составит около 15,8 тыс. кв. м. Там разместят номера, ресторан на 266 посадочных мест, многофункциональный зал для проведения банкетов и конференций, подземную парковку на 50 машино-мест. Отдельные номера появятся для маломобильных посетителей.

Инспекторы ведомства будут контролировать ход проведения работ, застройщик ООО «АРС-3» уже направил извещение о начале строительства. Завершить их планируется в октябре 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.