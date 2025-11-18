Афера с квартирой Долиной учтена: новый закон о риелторах ответит на мошенничество с недвижимостью

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев проинформировал, что парламент Башкортостана направил в Совет законодателей проект федерального закона о регулировании посредников на рынке недвижимости, сообщил mkset.ru.

По информации издания, новый закон предусматривает понятие «специалист по операциям с недвижимостью». Специалист обязан получить квалифицированное образование и на регулярной основе проходить аттестацию. Для специалиста подобного профиля предлагают прописать конкретные права и обязанности. Отмечено, что риелторов важно включать в специальный реестр.

«Инициатива продиктована не абстрактными соображениями, а реальными случаями мошенничества. Одним из примеров стала история народной артистки России Ларисы Долиной», — сообщил mkset.ru.

Издание напомнило, что артистке позвонили неизвестные. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили Ларису Долину, что ей необходимо обезопасить свою недвижимость и банковские счета. Артистка продала квартиру. Она перевела 112 млн руб., полученные от сделки, а также собственные сбережения. Предложенный законопроект, по мнению его авторов, может обезопасить граждан от подобных манипуляций злоумышленников.

По данным издания, внедрение комплексной системы государственного регулирования призвано повысить уровень дисциплины на рынке за счет создания прозрачных и строгих правил игры, а также ввести реальный механизм обязательного страхования гражданской ответственности.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести цветовую маркировку подозрительных счетов.