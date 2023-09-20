Афера с помощью для ВСУ: Мошенники принудили женщину оформить кредит на 4 млн рублей

Мошенники сообщили жительнице Белгородской области, что ее подозревают в передаче денежных средств ВСУ и принудили ее перевести на счет четыре миллиона рублей.

Женщина получила сообщение от коллеги, с которым ранее работала. В месседже говорилось, что с ней свяжутся по очень конфиденциальному вопросу. Позже выяснилось, что данное сообщение отправили аферисты, которые создали фейковый аккаунт., пишет издание «Бел.Ру».

Позже женщине начали звонить. Сначала сотрудники банка, потом – правоохранительных органов. Таким способом мошенники сбили с толку 47-летнюю женщину. Ей сообщили, что возбуждено уголовное дело. Заверили, что есть доверенность, которая нотариально подтверждена юристом. Согласно документу женщине должны были выплатить деньги для нужд ВСУ.

Лжесотрудники полиции предложили женщине помочь в расследовании. Сказали, что ей нужно снять деньги, на которые у нее оформлена доверенность. Потом переложить на надежный счет и ждать, кто свяжется, чтобы забрать их.

В итоге женщина вязла кредит на сумму четыре миллиона рублей и перевела их на карту аферистов. Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.