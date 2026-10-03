Генпрокуратура ОАЭ: второй пилот ударил командира топором и попытался захватить самолет Flydubai

Чрезвычайное происшествие на борту пассажирского самолета авиакомпании Flydubai получило официальную квалификацию. Инцидент, случившийся на рейсе из Дубая в Тель-Авив, признан терактом. Такое заявление сделал генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси, сообщил ТАСС.

По информации издания, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту саудовского города Табук. Именно там, после приземления, и началось разбирательство, которое привело к столь серьезным выводам.

По словам генпрокурора, которые приводит государственное агентство WAM, расследование установило: второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал с намерением совершить теракт. Орудием нападения стал специальный авиационный аварийный топор — тот самый, что хранится в кабине на случай непредвиденных обстоятельств.

По информации генпрокурора, после нападения на командира подозреваемый предпринял попытку перехватить управление самолетом. Однако, судя по всему, довести задуманное до конца ему не удалось. Аш-Шамси подчеркнул, что расследование продолжается. Это означает, что окончательная картина произошедшего еще может дополниться новыми деталями.

Ранее сообщалось, что вторым пилотом Flydubai мог быть 29-летний гражданин Омана.