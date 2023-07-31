Аферист или потерпевший в ДТП: инцидент в Сургуте активно обсуждали пользователи соц сетей

В социальных сетях выложили видео, на котором на асфальте лежит парень. В ногах у него валяется велосипед, а рядом сидит встревоженная девушка, которая общается с кем-то по телефону. В Сургуте инцидент попал на камеру видеонаблюдения, сообщают muksun.fm . Сообщалось о ДТП. Пользователи соц. сетей активно обсудили происшедшее.

«Дурака валяет или денег хочет», - комментирует пользователь соц.сетей

В пресс-службе УГИБДД по Сургуту сообщили, что ДТП не было. Автомобиль резко выехал из-за поворота, а велосипедист для подстраховки или от неожиданности быстро свернул к обочине и упал. Так как никакого контакта с машиной не было, то дорожно-транспортным происшествием этот случай назвать невозможно.

«Нормально всё. Что вы начали, все решили уже, я тот, кого сбили. Никакой травмы не получил, отказ от медосмотра и ДТП», - рассказал сбитый велосипедист

Мнения пользователей социальных сетей разделились. Появились те, кто утверждает, что действия молодого человека похожи на спланированный мошеннический акт. Позже в сеть вышел сам велосипедист, который подробно объяснил происшедшее. Необходимости в осмотре медиков не было, претензий к водителю у молодого человека нет. Он рассказал, что испугался и просто резко выехал, из-за чего упал. Юноша отметил, что все произошло очень быстро.