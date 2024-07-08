Аферисты начали выдавать себя за кадровиков, чтобы обманывать россиян

Региональный центр финансовой грамотности Кузбасса предупреждает россиян о новой мошеннической схеме, сообщает sibdepo.ru . Опасаться стоит в первую очередь тем, кто ищет удаленную работу.

Мошенники выслеживают через социальные сети тех пользователей, кто ищет работу в дистанционном формате. Тогда в комментариях оставляют информацию о выгодном предложении. Если человек интересуется, то ему рассказывают об условиях и перечисляют обязанности. Затем соискателя трудоустраивают.

В Телеграм-канале новому сотруднику приходит сообщение якобы от представителя отдела кадров, который для трудоустройства сначала требует ряд копий личных документов. Затем он просит переслать код из смс. Действие аргументировано тем, что нового сотрудника необходимо подключить к корпоративным чатам.

На самом деле мошенники получают данные документов и доступ к банковским приложениям. Россиян призывают к бдительности. Не стоит отправлять конфиденциальную информацию, когда уверенности в надежности адресата и его подлинности нет.

Ранее специалист Василий Шутов рассказал, как защитить свои данные от мошенников при утилизации телефона.