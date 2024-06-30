Специалист Шутов объяснил, как защитить свои данные от мошенников при утилизации телефона

Утилизацию старого телефона нужно проводить по некоторым правилам, которые помогут избежать попадания личных данных в чужие руки. Об этом в беседе с RT рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

В первую очередь эксперт советует удалить данные с телефона полностью. При этом классического удаления недостаточно, важно использовать программы, которые начисто сотрут личную информацию и все необходимое. Например, для ПК и ноутбуков это DBAN или CCleaner, а для телефонов — функции полного сброса и шифрования или соответствующие приложения. Восстановить после этого хоть какие-то сведения будет невозможно.

«Для жестких дисков и других хранилищ информации может быть использовано физическое разрушение: разбивание или использование специализированных шредеров для электроники. Это гарантирует, что они не будут восстановлены с использованием любых передовых технологий», — рассказал Шутов про еще один способ уничтожения данных.

Только после проведения всех манипуляций можно заняться разборкой телефона. Можно сдать компании по переработке, которые разбирают смартфоны на детали, а ненужное выкидывают безопасно для окружающей среды.

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