Аферисты в арендованных квартирах: мошенник создал сеть кол-центров и обманул россиян на 680 тыс. руб.

Житель Новокузнецка арендовал три квартиры, в которых обустроил кол-центры для мошенничества, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службы полиции и УФСБ Кузбасса.

По информации издания, 27-летний кузбассовец входил в преступную группу. Мошенники звонили жителям разных регионов России. Аферисты представлялись сотрудниками банков и госорганов. Под разными предлогами она пытались завладеть чужими средствами. Граждан принуждали переводить деньги на «безопасные счета». Установлено, что в числе обманутых россиян оказались шесть жителей Санкт-Петербурга, Костромы, Новосибирской области и Кузбасса. Пострадавшие перевели свыше 680 тыс. руб.

По данным издания, в квартирах провели обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли оборудование, предназначенное для обустройства кол-центров. В настоящее время подозреваемые помещены в изолятор. Следствие продолжается: правоохранители выясняют, есть ли еще пострадавшие. За незаконное использование оборудования членам преступной группировки грозит до семи лет лишения свободы.

