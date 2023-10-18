Афганистан, Сирия, Ливия: Сергей Нарышкин напомнил успешные примеры дипломатии РФ

Журнал « Международная жизнь » опубликовал материал, автор которого - директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Автор поднял тему дискредитации РФ на мировой арене, которая прослеживается во все исторические эпохи развития страны.

Сергей Нарышкин уверен, что против России ведется гибридная война.

«В современных условиях непростой внешнеполитической обстановки, когда против нашей страны развернута полномасштабная гибридная война, предпринимаются агрессивные попытки «наказать» и «отменить» Россию, лишить нас истории, сбить морально-нравственные ориентиры у российской молодежи, перекодировать ее под чуждые нам псевдоценности, значимость грамотной информационно-просветительской работы возросла многократно», - пишет Сергей Нарышкин

Чтобы не допустить реализации задуманного противниками, России необходимо развивать совместное сотрудничество дипломатов и разведчиков. Автор проводит исторический экскурс, когда во времена царской России, СССР и современной страны разведывательные исследования помогали не допустить эскалации крупных конфликтов мирового уровня.

«Убежден, что именно такими - высокообразованными специалистами и настоящими патриотами - должны быть все разведчики и дипломаты, ведь на них лежит огромная ответственность за обеспечение руководства страны достоверными сведениями и прогнозами, необходимыми для оперативного принятия выверенных государственных решений»

СВР России и МИД РФ сумели достичь таких достижений: способствовать прекращению активных боевых действий в Ливии, нормализировать обстановку в Афганистане, урегулировать ситуацию в Сирии. После объявления СВО ведомства сумели не допустить распространение неправдивой информации, которая исходит из Запада.

Сергей Нарышкин выразил уверенность, что все попытки Запада навредить России окажутся безуспешными, как это уже не раз было за всю историю развития стран. Автор привел цитату поэта Федора Тютчева, написанную им еще в 1853 году накануне начала Крымской войны.

«Давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть, которая с каждым годом все сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвется когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал… Это весь Запад пришел выказать свое отрицание России и преградить ей путь в будущее», - Сергей Нарышкин цитирует поэта Тютчева

Сергей Нарышкин также выразил уверенность в том, что молодые специалисты СВР России и МИД РФ смогут продолжить работу своих предшественников.