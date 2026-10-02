Соль перед сном: лайфхак, который может довести до инфекции
Дерматолог предупредил о вреде лайфхака с солью для засыпания
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
В соцсетях набирает популярность лайфхак: постоять перед сном на кристаллах соли, чтобы быстрее уснуть. Врач предупреждает — это может закончиться инфекцией. Об этом сообщает Women's Health.
Дерматолог Гэри Гольденберг объяснил, что соль вытягивает влагу из кожи. Ноги становятся сухими, появляются трещины. А острые кристаллы могут порезать и раздражать, открывая путь для инфекции. Если у человека псориаз или экзема, эффект будет еще хуже — возможно обострение.
При этом врач не против соли как таковой. Немного морской соли в ванне действительно расслабляет и снимает напряжение в мышцах. Но топтать кристаллы босыми ногами — плохая идея. Так что ванна с солью — да, стояние на соли — нет. И это тот случай, когда тренд из соцсетей лучше не повторять.
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