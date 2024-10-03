AFP: новый генсек НАТО Рютте поехал в Киев поддержать Украину

В пресс-службе военного альянса заявили, что Марк Рютте даст пресс-конференцию, на которой также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, сообщило РИА Новости. Агентство AFP проинформировало, что цель визита — продемонстрировать всестороннюю поддержку альянса. Ведомство осознает, насколько важно для Киева получить помощь как можно быстрее. НАТО активно работает в данном направлении.

В своем самом первом заявлении на новой должности Рютте уделил особое внимание Украине. Он рассказал, что будет заниматься вопросами конфликта. Кроме того, отметил важность повышения оборонных расходов стран-членов.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Нидерландов Рютте вступил в должность генсека НАТО.