Агентство Fitch понизило рейтинг Украины до «C» с «CC» на фоне реструктуризации

Международное рейтинговое агентство Fitch в четверг, 25 июля, понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины до «C» с «CC» в иностранной валюте после того, как правительство Украины предварительно утвердило условия реструктуризации госдолга, сообщили РИА Новости .

Реструктуризировать госдолг Украина намерена, в частности, за счет выкупленных Россией евробондов на сумму 3 миллиарда долларов. Киеву тогда разрешат не отдавать 20% от общей суммы долга. Украина должна вернуть частным кредиторам 18 миллиардов долларов. По новым условиям, 3,6 миллиарда долларов аннулируются. Fitch считает, что подобные договоренности могут свидетельствовать о дефолте.

«Снижение долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между правительством страны и некоторыми держателями евробондов об условиях их реструктуризации, означает начало процесса, похожего на дефолт», — отметило Fitch.

Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «ССС». Эксперты международного агентства отметили, что подобные долговые обязанности можно считать проблемными: срок погашения увеличивается, а основная сумма долга и проценты уменьшаются.

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