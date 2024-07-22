Экономист Чирков пояснил суть провала антироссийского санкционного давления
Фото: [ru.freepik.com]
В одном из немецких СМИ вчера была опубликована статья, где говорится о том, что санкции против РФ провалились, а в будущем подобная политика может нанести вред странам Европы. По словам экономиста Максима Чиркова, санкционное давление на нашу страну не достигло своей цели. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что Россия является одной из самых быстрорастущих государств с большой экономикой, однако тот факт, что антироссийские санкции могут навредить европейской экономике в будущем, довольно спорный, поскольку это влияние уже заметно. Так, уже очевидно, что экономики стран Евросоюза уже сейчас балансируют на грани рецессии.
По мнению эксперта, есть две ключевые причины подобной ситуации: экономики Запада, в первую очередь их компаний, по причине того, что в Европе относительно дороже становятся ресурсы, электроэнергия, топливо, сырье, а также государства Старого Света развивались благодаря неограниченному притоку капитала со всего мира, тем не менее сегодня данный приток очень замедлился. Кроме того, многие страны стали, напротив, выводить капитал с Запада.
Он подчеркнул, что западная финансово-экономическая инфраструктура становится токсичной для все большей части мирового бизнеса.