В одном из немецких СМИ вчера была опубликована статья, где говорится о том, что санкции против РФ провалились, а в будущем подобная политика может нанести вред странам Европы. По словам экономиста Максима Чиркова, санкционное давление на нашу страну не достигло своей цели. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что Россия является одной из самых быстрорастущих государств с большой экономикой, однако тот факт, что антироссийские санкции могут навредить европейской экономике в будущем, довольно спорный, поскольку это влияние уже заметно. Так, уже очевидно, что экономики стран Евросоюза уже сейчас балансируют на грани рецессии.

По мнению эксперта, есть две ключевые причины подобной ситуации: экономики Запада, в первую очередь их компаний, по причине того, что в Европе относительно дороже становятся ресурсы, электроэнергия, топливо, сырье, а также государства Старого Света развивались благодаря неограниченному притоку капитала со всего мира, тем не менее сегодня данный приток очень замедлился. Кроме того, многие страны стали, напротив, выводить капитал с Запада.

Он подчеркнул, что западная финансово-экономическая инфраструктура становится токсичной для все большей части мирового бизнеса.