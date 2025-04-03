Агенты исполнителей «Бобра» запретили исполнять хит на концертах, телешоу и корпоративах

По данным телеграм-канала, представители исполнителей хита Вячеслава Скрипки и Андрея Попова ООО «Хитмейкер мьюзик» разослали потенциальным клиентам письма с информацией о полном запрете на выбор песни для любого мероприятия. В документе информируется, что ранее анонсированные концерты не состоятся. В случае нарушения данного требования в ситуации будут разбираться юристы «Хитмейкер мьюзик».

«Директор компании заявляет, что „артисты нарушают условия договора и порочат деловую репутацию компании“, — сообщил SHOT.

Один из исполнителей песни Андрей Попов признался SHOT, что удивлен данным требованием. По его словам, Сергей Скрипка также не понимает причин запрета. Музыканты обратились к юристам. Они уверены, что авторские права на «Бобра» принадлежат именно им. «Хитмейкер мьюзик» — компания, которая выступает их агентом. После инцидента они не видят необходимости продолжать сотрудничество. Исполнители хита решают, как им расторгнуть соглашение.

«Сейчас в подвешенном состоянии много выступлений, группа теряет деньги», — отметил SHOT.

По данным SHOT, вирусная песня «Бобр» стала настолько популярной, что музыканты гастролируют с ней по всей России. Стоимость выступления начинается от 1 млн руб., что соответствует прайсу популярных звезд.

Ранее сообщалось, что группа из Уфы Ay Yola обогнала по популярности Леди Гагу в мировых чартах.