Группа из Уфы Ay Yola обогнала по популярности Леди Гагу в мировых чартах

Композиция «Хумай» в исполнении башкирской группы Ay Yola оказалась в мировом хит-параде Shazam. Сейчас она находится на седьмой строчке в рейтинге из двухсот лучших песен. На «Яндекс.Музыке» у Ay Yola более миллиона слушателей ежемесячно.

В настоящее время они занимают седьмую строчку в мировом рейтинге Shazam, опередив даже Леди Гагу.

В 2024 году появился музыкальный коллектив Ay Yola. В его состав вошли три талантливых музыканта из Уфы: Адель Шайхитдинова, ее отец Руслан Шайхитдинов, играющий на клавишных и бас-гитаре, и Ринат Рамазанов, ранее возглавлявший этно-группу «Аргымак».

Творцы музыки создают и исполняют композиции на башкирском языке, в которых традиционные элементы гармонично сочетаются с современными электронными аранжировками. В феврале 2025 года был выпущен их первый сингл под названием «Batyr».

В переводе с башкирского языка «Ay Yola» означает «космические законы, правила».

Ранее сообщалось, что певцу Сергею Лазареву исполнилось 42 года. «Подмосковье сегодня» подготовило материал о том, как живет популярный исполнитель.