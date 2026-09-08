Красноярск живет без цирка уже семь лет. Недавно Росгосцирк объявил о том, что найден подрядчик, который должен отремонтировать объект к маю 2030 года. Однако вокруг будущего учреждения развернулась дискуссия: часть жителей и экспертов считают цирки пережитком прошлого и сомневаются в их актуальности. Журналисты поговорили со специалистами и выяснили, что восстанавливать цирк нужно, но с важным условием, сообщил prmira.ru.

Красноярский урбанист Петр Иванов уверен, что цирк — это не просто развлечение, а полезный для города объект. Он способствует развитию креативных индустрий и создает устойчивый спрос для множества творческих бизнесов.

По словам эксперта, цирк генерирует сопутствующие сервисы даже активнее, чем театры: частая смена декораций, сложные механизмы, костюмы, реквизит, трюковое оборудование — все это требует постоянного обновления и вовлекает в работу десятки специалистов из смежных областей. Именно поэтому эксперт считает вложение в цирк хорошей инвестицией в жизнь города.

Но при этом Иванов подчеркивает важный нюанс: современный цирк должен быть не с животными, а с людьми. Именно это условие, по мнению урбаниста, способно превратить учреждение из пережитка прошлого в актуальную городскую площадку, востребованную у зрителей и бизнеса.

«Если у нас слон на тумбу залез или тигр через горящее кольцо прыгает — это прошлый век, во всем мире цирки от этого отказываются. Считается, что цирк с животными — это издевательство над животными. А вот цирк с людьми — это прекрасно. Посмотрите, какие сложные представления у цирка "Дю Солей", или вот шоу Славы Полунина. Нужно двигаться в этом направлении, а не в сторону Белладонны и Фунтика», — говорит Петр Иванов.

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