В ЖК «Одинбург» в Одинцовском возведут торговый центр

На объекте ведутся работы по вертикальной гидроизоляции, возведение надземной части торгового центра, работы по каменной кладке внутренних стен и перегородок. Общая площадь проекта составит 21,6 тыс. кв. м, в здании будет четыре этажа - его выполнят в форме сектора кольца. Там разместят супермаркет и магазины, ресторанный дворик, детскую игровую зону и фитнес-центр. На площади перед ТЦ появятся комфортные зоны отдыха с игровыми и спортивными площадками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.