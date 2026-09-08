В ЖК «Одинбург» в Одинцовском возведут торговый центр
Торговый центр возведут в ЖК «Одинбург» в Одинцовском
Фото: [AFI Development]
В рамках реализации проекта ЖК «Одинбург» в Одинцовском округе AFI Development завершила нулевой цикл строительства торгового центра, специалисты завершили устройство монолитных конструкций подземной части здания, монтаж перекрытий минус первого этажа. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На объекте ведутся работы по вертикальной гидроизоляции, возведение надземной части торгового центра, работы по каменной кладке внутренних стен и перегородок. Общая площадь проекта составит 21,6 тыс. кв. м, в здании будет четыре этажа - его выполнят в форме сектора кольца. Там разместят супермаркет и магазины, ресторанный дворик, детскую игровую зону и фитнес-центр. На площади перед ТЦ появятся комфортные зоны отдыха с игровыми и спортивными площадками.
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