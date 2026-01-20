Агрономы уверены, что выпавший снег, вопреки всем трудностям для горожан из-за зимней уборки, станет настоящим спасением для кубанской земли, сообщил kubanpress.ru.

Климатические реалии предыдущих сезонов вызывали серьезные опасения: продолжительная засуха привела к катастрофическому падению уровня воды в водохранилищах, ставя под угрозу оросительные системы сельхозугодий. Однако сейчас долгожданное облегчение пришло вместе с обильным снежным покровом, который окутал поля Кубани.

По информации метеослужбы, только за середину января в Краснодаре зафиксировано порядка 30 см снега, и этот процесс не ослабевает. Прогноз синоптиков на ближайшее время обещает продолжение интенсивных осадков в ряде районов края, что стало отличной новостью для местных аграриев.

«Январские морозы также несут в себе пользу для садов. Вопреки опасениям, умеренные минусовые температуры не вредят плодовым деревьям. Для большинства садовых культур температура до минус 16-18 градусов считается вполне приемлемой, а в некоторых случаях даже полезной», — сообщил kubanpress.ru.

Ранее сообщалось, что краснодарцы сочувствуют россиянам, переехавшим в город ради круглогодичного тепла.