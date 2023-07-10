Академик Аганбегян: Минфин использует неправильные методы борьбы с дефицитом бюджета

Экономист, академик РАН Абел Аганбегян убежден, что правительство России выбирает неправильные способы для борьбы с дефицитом бюджета, сообщает newizv.ru . В настоящее время власть ориентирована на обогащение банков, а не на улучшение финансового состояния каждого гражданина.

«Освободите от налога на прибыль ту часть, откуда черпаются инвестиции в основной капитал. У нас налоговую нагрузку только увеличивают, а надо освободить. Тогда вы покажете более высокую прибыль, а не спрячете ее в себестоимости. И эти деньги вы используете на себя», - советует государству академик РАН Абел Аганбегян

Абел Аганбегян считает, что правительство должно провести техническое перевооружение и налоговые каникулы. Это поможет привлекать организации и компании к стремлению улучшить работу финансового рынка. Чтобы население приобщилось к этой тенденции, необходимо предложить людям выгодную ипотеку.

«Почему идёт отток капитала? Что правительство сделало, чтобы этого оттока не было? Ничего», - считает Абел Аганбегян

Академик Абел Аганбегян уверен, что в настоящее время в прибыли всегда оказываются только банковские учреждения. Рекордная прибыль банков объясняется большой закредитованностью населения и одновременно с этим самой большой просрочкой.