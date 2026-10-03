Почему Кашпировский сожалел о переезде в США и раздаче своего имущества

Анатолий Кашпировский, умерший 3 октября, в интервью KP.RU в 2024 году рассказывал о годах, проведенных в США, и признавался, что сожалел о решении переехать туда. По его словам, он неоднократно приезжал в Соединенные Штаты и в течение двух лет участвовал в телевизионных программах.

Переезд в США стал большим разочарованием

Анатолий Кашпировский умер 3 октября 2026 года в возрасте 87 лет. В 2024 году он дал KP.RU интервью, в котором впервые за долгое время подробно рассказал о своей жизни и признался, о чем сожалел. По словам издания, в последние годы рядом с психотерапевтом оставалась его жена Гулизар.

Кашпировский много раз приезжал в США и в течение двух лет участвовал в телевизионных программах. Однако позднее формат передач изменился: вместо его речи зрители слышали польский перевод. Психотерапевт выступил против такого решения и после конфликта с создателями программы ушел с телевидения.

Сам Кашпировский связывал этот шаг с последующей потерей известности. Он считал, что после ухода с американского телевидения его карьера за рубежом фактически остановилась, а в России со временем его популярность пошла на спад.

Кашпировский считал эмиграцию своей ошибкой

Переезд в США психотерапевт называл одним из решений, о которых сожалел больше всего. Он говорил, что не должен был уезжать из России, поскольку после этого многое в его жизни сложилось иначе.

При этом Кашпировский не считал саму Америку единственной причиной своих финансовых проблем. Еще одной ошибкой он называл собственную склонность отдавать имущество и помогать другим.

Почему Кашпировский остался без собственной квартиры

По словам психотерапевта, он передавал имущество детям и оформлял на них собственность. Со временем значительная часть его состояния исчезла, а собственной недвижимости в Москве у него не осталось.

В последние годы Кашпировский жил с супругой в квартире, предоставленной ему Государственной думой. Однако жилье не находилось в его собственности.

При этом рядом с ним, как рассказывал сам психотерапевт, практически не осталось людей, которым он когда-то помогал материально. Основным близким человеком была жена Гулизар, которую Кашпировский называл поздним подарком судьбы.

Последние годы Кашпировского

В последние годы психотерапевт продолжал работать в интернете: проводил эфиры и сеансы, а также размещал записи своих прежних выступлений в социальных сетях и на YouTube.

Он рассказывал, что большую часть времени проводил дома за компьютером и наблюдал за происходящим из окна. После смерти Кашпировского его последнее интервью стало одним из наиболее подробных рассказов о том, как он сам оценивал ключевые решения своей жизни.