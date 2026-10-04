«Банан на Северном полюсе». Кашпировский жалел об отъезде из СССР

Психотерапевт Анатолий Кашпировский в последний год жизни тяжело переживал из-за распада Советского Союза. Об этом РИА Новости сообщил его друг адвокат Сергей Жорин.

По словам собеседника, специалист неоднократно говорил, что сожалеет о своем отъезде из СССР в годы развала.

«Он был абсолютно уверен, что если бы он находился в стране, то ему удалось бы предотвратить распад Советского Союза», — сказал юрист.

В 2019 году Кашпировский признавался, что его жизнь не удалась.

«Страна хорошая, но не для меня. Я тот банан, который на Северном полюсе не растет», — сказал он о десяти прожитых в США годах.

Ранее сообщалось о том, что причиной смерти психотерапевта Кашпировского стала остановка сердца.