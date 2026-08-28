В Подмосковье свыше 110 СНТ передали сети компаниям «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион»
Компаниям «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» передали сети 116 СНТ
Фото: [Мособлэнерго]
В Подмосковье 116 садоводческих некоммерческих товариществ в 43 округах передали свои сети компаниям АО «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
«Консолидация нужна для повышения эффективности эксплуатации электрообъектов. Это даст возможность достичь высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, создать единые условия по технологическому присоединению новых абонентов и в долгосрочной перспективе — обеспечение энергетической безопасности региона», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.
Сейчас к сетям подключены около 8,9 тыс. садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. В собственность указанных компаний передали свыше 7 тыс.
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