Альтернатива крупным курортам: почему москвичи массово уезжают на уикенд в Заречье
REGIONS: спрос на посуточную аренду в подмосковном Заречье взлетел на 207% летом
Летом 2026 года в России зафиксирован устойчивый тренд на «тихий отдых» в малых городах и поселках. По данным сервиса «Авито Путешествия», рекордный рост интереса к посуточной аренде жилья показало Подмосковье: в поселке Заречье спрос на квартиры вырос на 207%, а в Павловской Слободе на 207% увеличился объем бронирований загородных домов, пишет REGIONS.
Лидеры по росту спроса и самые доступные локации
Малые населенные пункты становятся полноценной альтернативой крупным туристическим центрам из-за дефицита классических отелей и желания жителей мегаполисов выезжать на короткие уикенды.
- Топ-3 по росту спроса на квартиры:
- Кяхта (Бурятия) — +241%
- Заречье (Московская область) — +207%
- Усть-Кинельский (Самарская область) — +176%
- Самая доступная аренда квартир: Усть-Кинельский (1,7 тыс. руб./ночь), село Бреды в Челябинской области (1,8 тыс. руб./ночь) и станица Красюковская в Ростовской области (2,3 тыс. руб./ночь).