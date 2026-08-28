Альтернатива крупным курортам: почему москвичи массово уезжают на уикенд в Заречье

REGIONS: спрос на посуточную аренду в подмосковном Заречье взлетел на 207% летом

Общество

Летом 2026 года в России зафиксирован устойчивый тренд на «тихий отдых» в малых городах и поселках. По данным сервиса «Авито Путешествия», рекордный рост интереса к посуточной аренде жилья показало Подмосковье: в поселке Заречье спрос на квартиры вырос на 207%, а в Павловской Слободе на 207% увеличился объем бронирований загородных домов, пишет REGIONS.

Лидеры по росту спроса и самые доступные локации

Малые населенные пункты становятся полноценной альтернативой крупным туристическим центрам из-за дефицита классических отелей и желания жителей мегаполисов выезжать на короткие уикенды.

  • Топ-3 по росту спроса на квартиры:
    • Кяхта (Бурятия) — +241%
    • Заречье (Московская область) — +207%
    • Усть-Кинельский (Самарская область) — +176%
  • Самая доступная аренда квартир: Усть-Кинельский (1,7 тыс. руб./ночь), село Бреды в Челябинской области (1,8 тыс. руб./ночь) и станица Красюковская в Ростовской области (2,3 тыс. руб./ночь).

Добавьте mosregtoday.ru в избранное