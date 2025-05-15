Актер из «Универа» уверен, что женщина не вправе быть в плохом настроении при мужчине

В подкасте «Краснова знает» актер Виталий Гогунский, который особенно прославился после образа Кузи в телесериале «Универ», поделился размышлениями об эмоциях женщин в присутствии мужчин, сообщил glavny.tv.

В подкасте актер уточнил, что женщина не имеет права демонстрировать плохое настроение при мужчине, с которым она состоит в отношениях. Он высказал мнение, что плохое настроение девушки может стать причиной его расставания с ней. Виталий Гогунский уверен, что иначе не сможет строить романтически отношения.

Издание «Главный региональный» проанализировало, какие комментарии оставляли пользователи под видео с подкастом. Некоторые посчитали заявление неуважительным по отношению к представительницам женского пола. Пользователи отметили, что актер выбрал путь певца Алексея Чумакова. Так, артист, по мнению некоторых поклонников, нелестно высказался о женщинах. Одна из шуток в адрес его супруги стала причиной извинений певца. Шутка была сделана во время интервью.

Ранее сообщалось, что суд в Париже вынес приговор по скандальному делу Депардье. В чем конкретно обвинили актера — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».