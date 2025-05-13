Сексуальные домогательства: суд в Париже вынес приговор по скандальному делу Депардье — в чем конкретно обвинили актера

Суд Парижа вынес приговор французскому актеру Жерару Депардье, признав его виновным в сексуальных домогательствах, которые произошли в 2021 году на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» (Les Volets Verts). В качестве наказания ему назначены 18 месяцев условного заключения. Также Депардье внесен в реестр сексуальных преступников и лишен гражданских прав на два года, передает издание AP. Что известно о произошедшем — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Подробности дела

25 февраля 2024 года 53-летняя художник-постановщик Амели, которая работала с Депардье, подала жалобу в прокуратуру Парижа, об этом агентству AFP сообщила адвокат Карин Дюррье-Дибольт. По информации интернет-журнала Mediapart, Депардье неоднократно делал ей оскорбительные замечания. Затем он якобы схватил ее и трогал за талию, грудь и живот. По словам женщины, от дальнейших домогательств ее спасли охранники актера, которые вошли в комнату.

Фото: [ freepik.com ]

Еще одна сотрудница на съемочной площадке, 33-летняя ассистентка режиссера, также обвинила актера в том, что он дважды хватал ее «за грудь и ягодицы» во время съемок 31 августа 2021 года, сообщает Mediapart.

Прокуратура Парижа не подтвердила получение жалобы, а юридические консультанты актера не ответили на запрос AFP.

Другие обвинения и скандалы

Это дело стало первым, завершившимся судебным приговором, но не единственным обвинением в адрес Депардье. В апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало свидетельства 13 женщин, утверждавших, что актер в период с 2004 по 2022 год допускал сексуальные домогательства на съемочных площадках. Женщины сообщали о непристойных шутках, прикосновениях к интимным частям тела и неподобающем поведении, которое, по их словам, оставалось безнаказанным.

В 2018 году актриса Шарлотта Арно обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Сначала дело было закрыто, но затем возобновлено из-за появления новых доказательств. Шарлотта Арно утверждала, что актер дважды изнасиловал ее в своем доме в Париже. По ее словам, она приходила к Депардье для «репетиций в неформальной обстановке».

Фото: [ соцсети ]

В свою очередь, Депардье в открытом письме отрицал обвинения, утверждая, что Арно сама пришла к нему домой и «по собственному желанию прошла к нему в спальню». Актер предположил, что ей что-то не понравилось, и она решила подать на него заявление в полицию. Против Депардье было возбуждено уголовное дело, но позже его закрыли. Однако Арно подала на него новую жалобу. В марте 2022 года суд заявил, что дело не будет закрыто из-за наличия серьезных улик, как сообщило агентство Reuters.

В конце 2023 года на французском телевидении вышел документальный фильм, в котором еще четыре женщины обвинили актера в сексуальных домогательствах. Также испанская журналистка Рут Баса заявила, что в 1995 году Депардье изнасиловал ее во время интервью, передает телеканал France 2.

Общественная реакция

Обвинения в адрес Депардье вызвали широкий общественный резонанс. 50 французских деятелей культуры выразили поддержку актеру Жерару Депардье, опубликовав открытое письмо в газете Le Figaro. Среди них — актеры Пьер Ришар и Венсан Перес, актриса Кароль Буке, а также певица Карла Бруни.

Однако после выхода документального фильма «Депардье: падение людоеда», в котором актера открыто обвиняли в домогательствах, и новых обвинений общественное мнение стало более критичным, и актер столкнулся с бойкотом со стороны некоторых телеканалов и продюсеров.

Фото: [ сommons.wikimedia/President.gov.ua ]

При этом президент Франции Эммануэль Макрон выступил против того, чтобы лишить Жерара Депардье ордена Почетного легиона «на основе одного лишь телерепортажа». В интервью телеканалу France 5 французский лидер заявил, что это орден, который «выдают не для того, чтобы читать морали».

Ранее стали известны подробности скандала с президентом Франции во время поездки в Киев.