Актер Кукушкин избавился от последней недвижимости в РФ

Актер Никита Кукушкин перед выходом интервью с иноагентом Юрием Дудем* решил юридические вопросы с последней недвижимостью в России, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, покинувший после начала СВО актер продолжает зарабатывать в РФ. Никита Кукушкин не закрыл свое ИП, через которое получал деньги за роли в кино.

По информации SHOT, актер решил юридический вопрос с квартирой, расположенной в Москве на Валдайском проезде. Теперь у недвижимости общей площадью 54 кв. м появилась новая собственница — актриса Анна Назарова, с которой у актера зарегистрирован брак. Квартира находится в жилом доме 2005 года постройки. Приблизительная стоимость недвижимости — 20 млн руб.

По данным канала, актрисе сериала «Беспринципные» Назаровой принадлежит доля в квартире в доме на Набережной. Вблизи дома расположена Москва-река, храм Христа Спасителя и ГЭС-2. Стоимость квартиры достигает 70 млн руб. Кроме того, Кукушкин также продал три автомобиля и два мотоцикла.

«В его автопарке ранее были Mercedes 1994 года выпуска, Toyota FJ Cruiser (2006 года) и редкий Jaguar XJ 1989 года выпуска, который он когда-то смог купить за 1,5 млн руб.», — сообщил SHOT.

По данным канала, супружеская пара в Германии также сделала покупку. В их собственности есть автомобиль, но они не могут им пользоваться из-за отсутствия водительских пар. Актер отдает предпочтение общественному транспорту или же передвигается на велосипеде.

Ранее сообщалось, что сын бывшего украинского президента Януковича оставил бизнес в Петербурге и переключился на Донецк.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.