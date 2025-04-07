Сын Януковича оставил бизнес в Петербурге и переключился на Донецк

По данным регистрационных бумаг, Александр Янукович, сын бывшего украинского президента Виктора Януковича, больше не является основателем петербургской фирмы «Арсенал Инвест». Теперь все его коммерческие интересы сосредоточены в Донецке, передает РИА Новости.

Издание сообщает, что, согласно изученным документам, Янукович-младший основал «Арсенал Инвест» в мае 2014 года в Санкт-Петербурге. Ранее агентство, ссылаясь на документацию, сообщало об изменениях, внесенных налоговой службой в прошлом году, где указывалось, что Янукович-младший является гражданином Российской Федерации, в то время как ранее он был зарегистрирован как гражданин Украины.

По сведениям сервиса «БИР-Аналитик» Александр Янукович также владеет двумя компаниями: основной ООО «МАКО Холдинг» и дочерней ООО «Кепитал Билдинг Корпорейшен».

Их деятельность связана с арендой и управлением недвижимостью, строительством, а также розничной торговлей в неспециализированных магазинах. Обе компании зарегистрированы в Донецке.

Янукович-младший зарегистрировал «МАКО Холдинг» в июне 2006 года. По данным «БИР-Аналитик», в настоящее время компания находится под санкциями США. ООО «Кепитал Билдинг Корпорейшен» было создано в декабре 2005 года.

Ранее сообщалось, что ушедший из жизни Паша Техник обеспечил сына московской недвижимостью.