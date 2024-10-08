Актер Васильев заявил, что «Смуту» переозвучат из-за низкого качества оригинала

«Смута» — компьютерная игра, которая рассказывает об одноименном историческом периоде развития Российской империи. Государи сменяли друг друга, люди голодали, с соседними державами постоянно шли вооруженные конфликты, а внутри империи царил хаос, сопровождающийся восстаниями. Эти события отражены в игре. Однако многие эксперты заметили, что озвучка проекта не отличается профессионализмом.

Актер озвучки Егор Васильев стал голосом одного из персонажей игры. Он, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что в игре поменяют почти все голоса. Актер считает, что необходимость переозвучки — это халтурное отношение к работе разработчиков. Они могли с самого начала найти профессионалов.

«Почему было сразу не сделать хорошо и отдать проект тем, кто в этом понимает? Еще и после провала пытаться в оправдания, что все хорошо, а потом по-тихой переделывать?», — недоумевает Васильев.

Автор материала отметил, что кроме разработчиков, задуматься о качестве озвучки могли также геймдизайнеры, программисты или сценаристы.

Ранее сообщалось, что прокуратура подала иск о запрете игры про Чехословацкий корпус.