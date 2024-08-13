Прокуратура подала иск о запрете игры про Чехословацкий корпус

Компьютерная игра «Last Train Home» была разработана чешской студией Ashborne Games. Именно она вызвала обеспокоенность ведомства, о чем также сообщили в ТАСС.

За основу игры взят исторический сюжет о выводе военнослужащих Чехословацкого корпуса из России в годы Гражданской войны. Надзорное ведомство уверено в том, что она возбуждает ненависть к Красной армии и распространяет ложные сведения. Кроме того «Last Train Home» героизирует представителей Чехословацкого корпуса.

Эксперты из Санкт-Петербургского государственного университета заключили, что игра, так или иначе, оказывает воздействие на общественное мнение, представляя из себя угрозу для исторической памяти России. Руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, в свою очередь, подчеркнула, что заявление было принято к производству.

«Last Train Home» – это однопользовательская игра в жанре стратегии в реальном времени. Судя по отзывам, россиянам понравился геймплей. Однако их разочаровала чрезмерная жестокость красных.

Ранее психолог Никифорова определила жанры компьютерных игр, которые калечат психику ребенка. Среди них – ужасы и «стрелялки».