Уровень воды в Волге и Казанке в нынешнем году признан экспертами нормальным, сообщил inkazan.ru. Специалисты делятся мнениями, что стало причиной улучшения экологической ситуации в Татарстане.

В регионе во время весеннего периода проводят сельскохозяйственные и рыбохозяйственные попуски в дельту Волги. Местные жители сообщили, что несколько лет подряд реки обмелели. Люди свободно ходили по дну. На берегу лежали трупы рыб и других речных обитателей. В некоторых местах появились высушенные тропинки, по которым ходили горожане.

Казанский биолог Антон Бортяков отметил, что в нынешнем сезоне заметна положительная динамика. Прошел период нереста. Околоводные птицы вывели потомство. Водные макрофиты очищают реки от загрязнений. Эксперт уверен, что улучшению ситуации способствовала снежная зима, постепенное таяние снега и результативная работа межведомственной комиссии.

Активист Тимур Ескараев не исключает, что подготовка к БРИКС отразилась на заполненности местных водоемов. Признанная норма уровня воды составляет 53 м. В настоящее время в регионе показатель достиг отметки в 52,96 м. Эксперт убежден, что на федеральном уровне поручили показать участникам БРИКС благоприятную ситуацию в Татарстане во всех сферах.

«Посмотрим, спустят ли воду в ноябре, после саммита», — заявил он в диалоге с корреспондентом Inkazan.

Эксперт отметил, что наполненности водоемов способствовали также обильные августовские дожди.

Ранее сообщалось, что в России запускают новый проект «Экологическое благополучие».