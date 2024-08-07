В России запускают новый проект «Экологическое благополучие»

Председатель правительства Кузбасса Андрей Панов проинформировал, что в регионе начнет действовать всероссийский проект «Экологическое благополучие», аналогом которого ранее выступал проект «Экология», сообщает sibdepo.ru .

В проекте выделяют шесть направлений. В рамках проекта все россияне будут убирать мусор со свалок. В настоящее время уже составлен список заброшенных территорий, где уборку проведут в первую очередь. Следующий этап проекта — мотивировать россиян не выбрасывать тот мусор, который можно переработать. Использование вторичных ресурсов сохраняет окружающую среду.

В проекте есть направление «Чистый воздух», участие в котором принимают отдельные города России. Например, в Кузбассе это уже традиционно Новокузнецк и Кемерово. Еще одно направление проекта — очистка вод. Активные россияне примут участие в очистке сточных вод и расчистке русел рек. Региональное правительство будет финансировать строительство гидротехнических сооружений.

Последние два направления проекта — «Сохранение лесов» и «Сохранение биоразнообразия». Региональные правительства обязаны уделить внимание особо охраняемым зонам. Леса России будут развиваться: имеющиеся растения сохранят, также высадят дополнительные.

Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей взыскивает Минэкологии Подмосковья за порчу земель в Дмитровском округе.