Активист Сарсембаев призвал Бастрыкина к справедливости в деле о размытой трассе в Казани

Казанский правозащитник Еркен Сарсембаев направил запрос к сотрудникам Генпрокуратуры России с просьбой пересмотреть дело о размытой трассе на базе для биатлона. Активист также обратился к председателю следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой принять справедливое решение, сообщает inkazan.ru .

«По моему мнению, данное уголовное дело в «сыром виде» и не дорасследованном состоянии в спешке передали в суд. Чтобы закрыть вопрос об ответственности чиновников — нарушителей», — считает казанский правозащитник Еркен Сарсембаев

В 2022 году сильный дождь стал причиной размытия трассы на базе для биатлона, на строительство которой понадобился один миллиард рублей. Для ликвидации последствий ливня требовалось дополнительное финансирование проекта в размере 200 миллионов рублей.

Следствие решило, что сотрудник, который виноват в случившемся, - это специалист управления госэкспертизы РТ по строительству и архитектуре. Сотрудница утвердила план по водоотведению с лыже-роллерной трассы.

Активист понимает, что вина сотрудницы присутствует, но уверен, что она не может быть единственной, против кого должны возбудить уголовное дело. В таком масштабном нарушении могли быть замешаны другие сотрудники старшего звена или даже чиновники.

Генеральная прокуратура России получило письменное уведомление о необходимости надзорной проверки. Заявление будет рассмотрено в установленном порядке.