«Бугопух» в 08:08: что прозвучало в эфире «Радиостанции Судного дня» 3 октября

В субботу, 3 октября, утром в эфире радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанцией Судного дня», прозвучало очередное голосовое сообщение. Сигнал был зафиксирован в 08:08 по московскому времени. О факте передачи информирует телеграм-канал «УВБ-76 эфир», который на постоянной основе отслеживает активность этой станции, сообщило РИА Новости.

По данным издания, в эфире прозвучало слово «Бугопух». Что именно оно означает, остается неизвестным — как и в предыдущих случаях, когда станция передавала подобные сообщения.

По информации издания, УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Большую часть времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего и получила неофициальное прозвище «жужжалка». Однако периодически в ее эфире появляются голосовые сообщения, которые давно стали предметом наблюдения энтузиастов и поводом для разнообразных предположений. Нынешний сигнал — не исключение: он вновь привлек внимание тех, кто следит за активностью станции.

Ранее сообщалось, что слово «гребенщик» впервые прозвучало в эфире «Радио Судного дня».