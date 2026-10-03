Осужденный на 10 лет создатель ChronoPay Врублевский внедрил ИИ в тюремную переписку

Павел Врублевский, стоявший у истоков платежной системы ChronoPay, отбывает 10-летний срок по делу о хищении средств с банковских счетов. Однако в колонии он нашел применение своим техническим навыкам: разработал для заключенных систему, которую называют «бумажным интернетом». Речь идет о внедрении искусственного интеллекта в тюремную переписку. Об этом ТАСС рассказала адвокат осужденного Полина Власюк.

Как объяснила защитница, схема выглядит так. Арестант пишет письмо на электронную почту — причем вручную, то есть от руки. К ящику привязан специальный бот: он перехватывает послание, распознает текст и самостоятельно подбирает нужную информацию, исходя из запроса. Ответ формируется через сервисы, которые сотрудничают с ФСИН.

«Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через [систему] "ФСИН-письмо" переписывается с AI. Фактически родился в своем роде "интернет на бумаге". Теперь любой заключенный может из камеры запросить юридический совет, список книг, создать подборку новостей и мониторить любимые аккаунты социальных сетей - скажем, автоматически получать фото обновлений лент в социальных сетях любимых людей», — рассказала собеседница агентства.

Власюк подчеркнула, что специально обученный бот не станет совершать действия, не прошедшие цензуру.

По ее словам, в России сегодня много осужденных по делам, связанным с информационными технологиями. Созданный ее подзащитным алгоритм общения с искусственным интеллектом поможет заключенным находить ответы по всем правовым вопросам и не только.

«Лишь в России таких систем, как "ФСИН-письмо", уже четыре, и в каждой стране мира переписка с арестантами делается ровно так же», — резюмировала адвокат.

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