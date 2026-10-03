После находки тел женщины и новорожденного в туалете аэропорта СК Подмосковья возбудил уголовное дело

Следственные органы Химок занялись обстоятельствами гибели женщины и младенца, чьи тела были обнаружены в столичном аэропорту Шереметьево. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил канал столичного СК на платформе «Макс».

«В следственном отделе по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении СК.

Обстоятельства случившегося проясняются. В пятницу, 2 октября, в помещении уборной в зоне прилета были найдены тела обоих погибших. Именно с этого момента и началась доследственная работа. На месте происшествия побывали следователь и криминалист: они провели осмотр, допросили свидетелей. Кроме того, уже назначены судебные экспертизы.

Главные вопросы, на которые предстоит ответить, — что стало причиной смерти новорожденного и 30-летней женщины, а также как развивались события в терминале.

Ранее сообщалось, что россиянке пришлось рожать прямо в салоне самолета.