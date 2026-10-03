Умер Анатолий Кашпировский — человек, который лечил через экран

Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. О кончине советского и российского психотерапевта сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем телеграм-канале.

«Не стало Анатолия Михайловича Кашпировского. Царствия небесного!» — написал телеведущий.

Директор Кашпировского Сергей Рудых подтвердила информацию о его смерти РИА Новости. Анатолий Михайлович ушел из жизни на 87-ом году жизни. По его словам, жизнь Кашпировского оборвал, скорее всего, возраст — иных причин он не назвал. Когда и где можно будет проститься с психотерапевтом, Рудых пообещал сообщить позже, отдельно. Точная дата и время церемонии на данный момент не определены.

«К сожалению, Анатолия Михайловича не стало сегодня утром в 6.45 утра, 87 лет», —сказал он РИА Новости.

Психотерапевт и телеведущий получил известность в конце 1980-х. Тогда его «сеансы исцеления» по телевидению собирали миллионы зрителей. Все началось в 1987 году, когда Кашпировский впервые появился в эфире программы «Взгляд».

Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище в последний путь проводили Сергея Соседова.