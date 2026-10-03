Кляп из туалетной бумаги или мертворождение: версии о трагедии в Шереметьево расходятся

В трагедии, разыгравшейся в аэропорту Шереметьево, где были обнаружены тела новорожденного мальчика и его матери, пока нет официально подтвержденной картины произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело, назначены экспертизы, но их результаты еще не обнародованы. Это породило несколько версий, которые активно обсуждаются в СМИ и телеграм-каналах. Все они носят предварительный характер и могут измениться после заключения специалистов.

Согласно одной из версий, женщина родила живого ребенка, а затем сама перекрыла ему дыхание. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, по предварительным данным, она могла выбросить новорожденного в мусорное ведро в уборной после того, как задушила его.

«По предварительным данным, женщина могла выкинуть ребенка в мусорное ведро после того, как задушила его», — сказал собеседник агентства.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Многие СМИ, ссылаясь на источники, уточняли, что орудием стал кляп из туалетной бумаги, которую женщина засунула младенцу в рот. Очевидцы слышали крики и видели кровь, но женщина отказывалась от помощи, удерживая дверь кабинки ногами.

«Пассажирка прилетела в Москву 2 октября. После прилета у нее начались схватки. Она зашла в туалет в зоне прилета терминала C и родила там ребенка», – рассказал собеседник РЕН ТВ.

Однако эта версия сейчас ставится под сомнение. Как сообщает телеграм-канал SHOT, информация о том, что женщина якобы перекрыла новорожденному дыхание туалетной бумагой, не подтверждается, сообщил Life.ru. Появились данные, что ребенок мог родиться уже мертвым. Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу, именно она должна установить точную причину смерти. Источник, близкий к следствию, отмечает, что версия о туалетной бумаге могла появиться из-за того, что женщина использовала ее непосредственно в процессе родов, а не как орудие убийства.

«Саму Наталью после родов экстренно доставили в больницу с сильным кровотечением. Спасти женщину не удалось — она скончалась от кровопотери. По информации SHOT, у нее был бизнес в сфере розничной торговли», — сообщил Life.ru.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

По данным СМИ, женщина прилетела рейсом из Антальи и почувствовала схватки уже в аэропорту. Она ушла в туалет терминала C, где родила без помощи медиков. После родов ее госпитализировали с обильным маточным кровотечением, однако спасти не удалось — она скончалась в больнице. Причины ее смерти также предстоит установить окончательно, хотя основной версией остается кровопотеря.

Пока следствие не обнародует результаты экспертиз, все версии — и об убийстве живого младенца, и о мертворождении — остаются лишь предположениями. Официальные выводы будут сделаны после завершения расследования.

«2 октября текущего года в помещении уборной в зоне прилета аэропорта обнаружены тела новорожденного ребенка мужского пола и его 30-летней матери. В следственном отделе по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — канал столичного СК на платформе «Макс».

Ранее сообщалось, что врачей из Питера приговорили к срокам за продажу младенцев в Китай.