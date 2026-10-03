Россиян предупредили об ответственности за ввоз некоторых лекарств из Турции

Отпуск в Турции может обернуться серьезными проблемами на родине, если в чемодане окажутся обычные, на первый взгляд, средства от простуды. Речь идет о препаратах, содержащих псевдоэфедрин. Их вывоз в Россию чреват уголовной ответственностью — об этом РИА Новости предупредил Мустафа Бегюрджю, турецкий эксперт по безопасности и полицейский начальник в отставке.

«В составе некоторых продающихся в Турции лекарств содержится псевдоэфедрин, оборот которого во многих странах находится под жестким контролем, ибо он может использоваться при производстве некоторых наркотических веществ. Российское законодательство в этом плане строже турецкого», — пояснил эксперт.

По информации эксперта, один из примеров — таблетки Nurofen Cold & Flu, в составе которых есть это вещество. Как отметил эксперт, российские туристы часто покупают такие лекарства в местных аптеках, причем по рецепту турецкого врача, и не подозревают, что на родине их может ждать иной прием.

Эксперт советует не расставаться с двумя документами: рецептом на препарат и аптечной квитанцией. Таможенник вправе расценить их как подтверждение того, что человек действительно лечится, а не перевозит медикамент с другой целью.

«Советую российским туристам обязательно проверять состав лекарств и действующие вещества, свериться с российским законодательством перед возвращением в Россию, чтобы избежать проблем при ввозе подобных лекарств. В ином случае лекарство, которое гражданин приобрел исключительно в медицинских целях, может стать причиной серьезных юридических проблем. Наличие лекарства в открытой продаже в Турции не равнозначно свободному обороту в другой стране», — отметил Бегюрджю.

Сложность в том, что эфедрин и псевдоэфедрин значатся в списке № 4 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Их оборот в России ограничен и находится под контролем. Если доля псевдоэфедрина в лекарстве превышает десять процентов, гражданину может грозить статья 229.1 УК РФ, предусматривающая от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что турфирма в Сергиевом Посаде собирала деньги с туристов и исчезла в один день.