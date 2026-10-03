Новы подробности: уроженец Магадана завладел оружием конвоира и напал на охрану в поезде

В Кабардино-Балкарии произошло нападение на сотрудников конвоя прямо в поезде. Человек, совершивший его, как выяснилось, родом из Магадана. Ранее он уже был осужден — за незаконный оборот запрещенных препаратов. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.

По данным издания, картина произошедшего постепенно проясняется. По информации ФСИН РФ, осужденный сумел завладеть оружием сотрудника конвоя. Это случилось в момент, когда его выводили в туалет. Завладев оружием, он напал на конвоира.

По информации издания, последствия оказались тяжелыми. Один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения. При этом в ведомстве отдельно опровергли информацию о бунте в поезде, которая ранее распространялась в СМИ. Таким образом, речь идет о единичном нападении, а не о массовых беспорядках, как утверждалось в некоторых публикациях.

По данным издания, что именно побудило осужденного пойти на такое, пока не уточняется. Расследование продолжается.

Ранее в генпрокуратуре ОАЭ сообщили, что второй пилот ударил командира топором и попытался захватить самолет Flydubai.