«Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир: второе сообщение за субботу

Утро субботы, 3 октября, ознаменовалось очередной активностью УВБ-76 — станции, которую в народе окрестили «Радиостанцией Судного дня». На этот раз в эфире прозвучало второе за день голосовое сообщение. Сигнал зафиксировали в 09:08 по московскому времени. О передаче сообщил телеграм-канал «УВБ-76 эфир», который постоянно следит за работой этой радиостанции.

Слушатели услышали слово «Клиросгиб». Его значение остается загадкой — как и в случае с предыдущими сообщениями подобного рода. Первым в этот день стало слово «Бугопух», прозвучавшее ранее.

УВБ-76 — объект, о котором известно немного, но домыслов хоть отбавляй. По сведениям, распространенным в прессе, это армейская радиостанция, ведущая вещание с семидесятых годов прошлого века. Ее будни — монотонный гудящий фон, за который станция и получила кличку «жужжалка». Но иногда этот фон прерывается: в эфире звучат человеческие голоса. Именно эти редкие вкрапления и превратили УВБ-76 в предмет пристального интереса. Одни видят в них шифр, другие — отголоски учений, третьи — сигналы иного, куда более тревожного свойства. Нынешний случай лишь подлил масла в огонь: станция вновь оказалась в фокусе тех, кто вслушивается в ее эфир, пытаясь уловить скрытый смысл.

Ранее сообщалось, что радиостанция Судного дня передала три загадочных кодовых слова.