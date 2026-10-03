Директор Кашпировского назвал причину смерти психотерапевта

Сергей Рудых, директор Анатолия Кашпировского, раскрыл причину смерти психотерапевта. По его словам, которой он поделился с ТАСС, жизнь Кашпировского оборвала остановка сердца.

Рудых подчеркнул, что долгой болезни не было. Ситуация развивалась стремительно — у Кашпировского резко упало давление, его срочно госпитализировали на скорой, но в больнице он скончался. Директор назвал случившееся очень неожиданным. Что именно спровоцировало остановку сердца, пока остается неизвестным — этот вопрос еще предстоит выяснить.

«Я не могу сказать, что он долго болел: у него резко упало давление, его увезли на скорой в больницу, где он скончался. Остановка сердца произошла. Это очень неожиданно. Причина остановки сердца выясняется», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Собеседник РИА Новости сообщил, что психотерапевту, получившему широкую известность как экстрасенс, стало плохо в субботу, 3 октября, утром. У него резко упало давление. Позже в больнице он скончался.

«У нас нет диагноза пока. Никакой сердечной недостаточности и так далее. У него просто упало давление сильно, вызвали скорую, в больнице он скончался», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов поделился с РИА Новости своим взглядом на причину смерти Анатолия Кашпировского. По его словам, психотерапевт, известный широкой публике как экстрасенс, страдал рядом продолжительных заболеваний. Одним из них был сахарный диабет, и именно его последствия, как считает Дворцов, привели к остановке сердца.

«Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился», —сказал Дворцов.

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